Квят, Райкконен и еще четыре пилота «Ф-1» не встали на одно колено перед Гран-при Австрии

Источник материала: Tribuna.com

Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Шарль Леклер , Кими Райкконен , Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци решили не вставать на одной колено перед стартом Гран-при Австрии.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal. #WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) 5 июля 2020 г.

Остальные гонщики «Формулы-1» приняли участие в акции. В то же время все пилоты поддержали инициативу серии We Race As One, направленную на борьбу с расизмом и неравенством, и вышли на стартовую решетку в футболках с надписью «Конец расизму».

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