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Квят, Райкконен и еще четыре пилота «Ф-1» не встали на одно колено перед Гран-при Австрии

05.07.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци решили не вставать на одной колено перед стартом Гран-при Австрии.

Остальные гонщики «Формулы-1» приняли участие в акции. В то же время все пилоты поддержали инициативу серии We Race As One, направленную на борьбу с расизмом и неравенством, и вышли на стартовую решетку в футболках с надписью «Конец расизму».

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Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци решили не вставать на одной колено перед стартом Гран-при Австрии.
 
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