|
Квят, Райкконен и еще четыре пилота «Ф-1» не встали на одно колено перед Гран-при Австрии
05.07.2020 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Остальные гонщики «Формулы-1» приняли участие в акции. В то же время все пилоты поддержали инициативу серии We Race As One, направленную на борьбу с расизмом и неравенством, и вышли на стартовую решетку в футболках с надписью «Конец расизму».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци решили не вставать на одной колено перед стартом Гран-при Австрии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)