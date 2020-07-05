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Крэйг Вудкрофт: «Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой – попасть в плей-офф»
05.07.2020 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Как вы относитесь к тому, что лига отстояла жесткий потолок зарплат? Поможет ли это «Динамо» подтянуться по уровню к своим соперникам?
– Если данная стратегия будет выполнена должным образом, то это будет хорошо для лиги, потому что большее число команд будет бороться за
– Некоторое время назад в СМИ активно обсуждалась информация о возможном неучастии «Динамо» – едва ли не самого посещаемого клуба КХЛ – в следующем сезоне. Как вы отнеслись к этому информационному шуму?
– Это и был для меня информационный шум и ничего больше. В мире и в Беларуси сейчас достаточно непростые экономические времена, это объективная реальность. Но государство поддерживает клуб даже сейчас! Да, финансирование клуба существенно сократилось и нам нужно сильно постараться, чтобы добиться успеха. Мы рады тому, что имеем, и приложим все усилия для того, чтобы достойно представить клуб, город и Беларусь в следующем сезоне КХЛ. А информационный шум – кому-то он выгоден, как и негатив, периодически нагнетаемый вокруг команды. Но все это не заставит нас свернуть с выбранного пути.
– Как считаете, что именно привносит сейчас ваша команда в лигу?
– «Динамо» – это не просто команда одного города. Минское «Динамо» представляет в КХЛ целую страну, в которой хоккей очень популярен. Это очень хорошо заметно. Когда ты приходишь на стадион, то чувствуешь энергию от фанатов. Они очень сильно переживают за команду и за ее выступления.
В Минске очень любят «Динамо», и наши соперники прекрасно видят это. Хоккеистам нравится играть на хорошей арене и находиться в отличной среде. Минск – фантастический город. Многие говорят, что он входит в тройку лучших в КХЛ. Здесь сосредоточено множество вещей, которые город может дать лиге. Думаю, что «Динамо» – очень ценный клуб для КХЛ, потому что здесь очень страстные болельщики.
– Сформированы ли задачи на следующий сезон? Если да, то как они выглядят?
– Наша цель – быть конкурентноспособной командой в каждой игре и играть в тот хоккей, который нравится нашим фанатам и который дает нам возможность побеждать. Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой – попасть в плей-офф, – сказал Вудкрофт.
Напомним, минское «Динамо» три сезона подряд не попадает в плей-офф
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Крэйг Вудкрофт: «Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой – попасть в плей-офф»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудрофт поделился мнением о финансовых возможностях клуба в новом сезоне, а также рассказал о целях команды.
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