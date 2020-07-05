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Крэйг Вудкрофт: «Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой – попасть в плей-офф»

05.07.2020 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудрофт поделился мнением о финансовых возможностях клуба в новом сезоне, а также рассказал о целях команды.

–  Как вы относитесь к тому, что лига отстояла жесткий потолок зарплат? Поможет ли это «Динамо» подтянуться по уровню к своим соперникам?

– Если данная стратегия будет выполнена должным образом, то это будет хорошо для лиги, потому что большее число команд будет бороться за Кубок Гагарина. Что касается «Динамо», то мы пока пытаемся дотянуться до пола зарплат. Нам нужно очень ответственно подходить к тому, как мы тратим деньги, а также стараться найти другие возможности для того, чтобы быть конкурентоспособной командой. Если сделаем все правильно – будем конкурентоспособными в новом сезоне.

– Некоторое время назад в СМИ активно обсуждалась информация о возможном неучастии «Динамо» – едва ли не самого посещаемого клуба КХЛ – в следующем сезоне. Как вы отнеслись к этому информационному шуму?

– Это и был для меня информационный шум и ничего больше. В мире и в Беларуси сейчас достаточно непростые экономические времена, это объективная реальность. Но государство поддерживает клуб даже сейчас! Да, финансирование клуба существенно сократилось и нам нужно сильно постараться, чтобы добиться успеха. Мы рады тому, что имеем, и приложим все усилия для того, чтобы достойно представить клуб, город и Беларусь в следующем сезоне КХЛ. А информационный шум – кому-то он выгоден, как и негатив, периодически нагнетаемый вокруг команды. Но все это не заставит нас свернуть с выбранного пути.

– Как считаете, что именно привносит сейчас ваша команда в лигу?

– «Динамо» – это не просто команда одного города. Минское «Динамо» представляет в КХЛ целую страну, в которой хоккей очень популярен. Это очень хорошо заметно. Когда ты приходишь на стадион, то чувствуешь энергию от фанатов. Они очень сильно переживают за команду и за ее выступления.

В Минске очень любят «Динамо», и наши соперники прекрасно видят это. Хоккеистам нравится играть на хорошей арене и находиться в отличной среде. Минск – фантастический город. Многие говорят, что он входит в тройку лучших в КХЛ. Здесь сосредоточено множество вещей, которые город может дать лиге. Думаю, что «Динамо» – очень ценный клуб для КХЛ, потому что здесь очень страстные болельщики.

– Сформированы ли задачи на следующий сезон? Если да, то как они выглядят?

– Наша цель – быть конкурентноспособной командой в каждой игре и играть в тот хоккей, который нравится нашим фанатам и который дает нам возможность побеждать. Мы хотим выигрывать. Первая задача, которая стоит перед командой – попасть в плей-офф, – сказал Вудкрофт.

Напомним, минское «Динамо» три сезона подряд не попадает в плей-офф КХЛ.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудрофт поделился мнением о финансовых возможностях клуба в новом сезоне, а также рассказал о целях команды.
 
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