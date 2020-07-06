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"Шахтер" - новый лидер чемпионата Беларуси по футболу

06.07.2020 12:50 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

"Шахтер" обыгрывает "Торпедо-БелАЗ", 4:1 и возглавляет таблицу чемпионата Беларуси. "Горняки" набрали столько же, сколько и БАТЭ, - 30 очков, но опережают борисовчан за счет лучшей разницы голов. На один балл меньше у гродненского "Немана", при этом у команды Игоря Ковалевича - игра в запасе. 

Также накануне вничью сыграли ФК "Минск" и "Белшина", 2:2. Брестский "Рух" неожиданно сильнее минского "Динамо", 1:0. 

 
Теги: Минск
 
 
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"Шахтер" обыгрывает "Торпедо-БелАЗ", 4:1 и возглавляет таблицу чемпионата Беларуси. "Горняки" набрали столько же, сколько и БАТЭ, - 30 очков, но опережают борисовчан за...
 
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