|
"Манчестер Сити" уступил, "Ливерпуль" выиграл в поединке 33-го тура Английской премьер-лиги
06.07.2020 12:50 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРезультативная ошибка игрока сборной Украины Александра Зинченко позволила “Саутгемптону” обыграть "Манчестер Сити", 1:0. В другом поединке 33-го тура Английской премьер-лиги досрочный чемпион - "Ливерпуль" - одолел борющуюся за выживание "Астон Виллу", 2:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результативная ошибка игрока сборной Украины Александра Зинченко позволила “Саутгемптону” обыграть "Манчестер Сити", 1:0. В другом поединке 33-го тура Английской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)