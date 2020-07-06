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Игорь Бокий: «Я никогда особо не интересовался политикой. Есть те, кто в этом понимает гораздо больше, а я просто сделаю свой выбор»
06.07.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Знаменитый пловец, многократный чемпион Паралимпийских игр
«Я, признаться, с ситуациями, когда на того или иного человека обрушиваются с критикой из-за его мнения по какому-либо поводу, не сталкивался. Но считаю, что если спортсмен имеет мнение, то он может его высказать. Конечно, в этом случае он должен разбираться в вопросе, понимать, о чем говорит. В противном случае можно оказаться в ситуации, когда твоим мнением просто будут манипулировать.
Я, например, никогда особо не интересовался политикой и потому не обсуждаю политические темы. Зачем? Есть те, кто в этом понимает гораздо больше, а я просто сделаю свой выбор», – сказал Бокий.
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Игорь Бокий: «Я никогда особо не интересовался политикой. Есть те, кто в этом понимает гораздо больше, а я просто сделаю свой выбор»
Знаменитый пловец, многократный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий рассказал, как относится к обсуждениям в интернете.
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