Игорь Бокий: «Я никогда особо не интересовался политикой. Есть те, кто в этом понимает гораздо больше, а я просто сделаю свой выбор»

Источник материала: Tribuna.com

Знаменитый пловец, многократный чемпион Паралимпийских игр рассказал, как относится к обсуждениям в интернете.

«Я, признаться, с ситуациями, когда на того или иного человека обрушиваются с критикой из-за его мнения по какому-либо поводу, не сталкивался. Но считаю, что если спортсмен имеет мнение, то он может его высказать. Конечно, в этом случае он должен разбираться в вопросе, понимать, о чем говорит. В противном случае можно оказаться в ситуации, когда твоим мнением просто будут манипулировать.

Я, например, никогда особо не интересовался политикой и потому не обсуждаю политические темы. Зачем? Есть те, кто в этом понимает гораздо больше, а я просто сделаю свой выбор», – сказал Бокий.

Максим Рыженков: «Некоторым спортсменам посоветовал бы внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далеких от их понимания»

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