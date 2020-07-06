Эдуард Жевнеров: «Раздаются разговоры, мол, иди на завод работай и прочее. Каждый выбрал свой путь. Я – путь спортсмена, а кто-то пошел на завод»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Смолевичей» призвал не сравнивать зарплаты футболистов и рабочих завода.

«Знаю, что раздаются разговоры, мол, иди на завод работай и прочее. Послушайте, каждый выбрал свой путь. Я выбрал путь спортсмена, а кто-то пошел на завод. И я же не комментирую, как ты работаешь, что ты делаешь. Просто считаю, что каждый труд должен оплачиваться достойно.

Мы все заслуживаем жить лучше, хотим жить лучше. Но почему-то у нас такой странный менталитет… Если я живу хуже, чем мой сосед, то нужно сделать все, чтобы и у него было плохо. У нас люди злятся от того, что футболисты получают больше, чем на заводе. Никогда не надо считать чужие деньги», – сказал Жевнеров.

«Мы готовы были свои маленькие зарплаты сократить на 40%, но нам предложили на 80-90». Как «Смолевичи» пришли к краху

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