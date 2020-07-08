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Маляров перешел в «Нижний Новгород». Сообщалось, что он покинул «Белшину» из-за призыва в армию

08.07.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский полузащитник Кирилл Маляров перешел в «Нижний Новгород».

Ранее Маляров и бобруйская «Белшина» расторгли контракт по соглашению сторон. Причиной назывался призыв игрока в вооруженные силы Российской Федерации.

В сезоне-2020 Маляров провел в составе «Белшины» 10 игр в высшей лиге, отметившись одной голевой передачей. Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите здесь.

Выучился на крановщика, работал крупье, в спорт попал случайно. Один из лучших ходоков Беларуси – про армию, деньги и добрые дела

 
 
 
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Публикация от ФК «Нижний Новгород» ⚽️ (@fcnizhnynovgorod)

 
 
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Российский полузащитник Кирилл Маляров перешел в «Нижний Новгород».
 
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