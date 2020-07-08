Маляров перешел в «Нижний Новгород». Сообщалось, что он покинул «Белшину» из-за призыва в армию

Источник материала: Tribuna.com

Российский полузащитник Кирилл Маляров перешел в «Нижний Новгород».

Ранее Маляров и бобруйская расторгли контракт по соглашению сторон. Причиной назывался призыв игрока в вооруженные силы Российской Федерации.

В сезоне-2020 Маляров провел в составе «Белшины» 10 игр в высшей лиге, отметившись одной голевой передачей. Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите здесь .

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Нижний Новгород» ⚽️ (@fcnizhnynovgorod) 8 Июл 2020 в 8:10 PDT