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Маляров перешел в «Нижний Новгород». Сообщалось, что он покинул «Белшину» из-за призыва в армию
08.07.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский полузащитник Кирилл Маляров перешел в «Нижний Новгород».
Ранее Маляров и бобруйская
В сезоне-2020 Маляров провел в составе «Белшины» 10 игр в высшей лиге, отметившись одной голевой передачей. Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите
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Российский полузащитник Кирилл Маляров перешел в «Нижний Новгород».
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