«Поставлена задача, чтобы в каждом районном центре были подобные объекты». Ковальчук об открытии ФОК в Новогрудке

Источник материала: Tribuna.com

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук посетил открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» в Новогрудке.

«На карте республики появился новый спортивный объект. Я уверен, что он не будет пустовать. Здесь созданы великолепные условия для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно мы открываем несколько таких спортивных сооружений. Например, в Гродненской области в начале этого года аналогичный комплекс начал работать в Островце.

В планах – строительство ФОКа в Слониме. К концу июля закончится реконструкция плавательного бассейна в Сморгони. Поставлена задача, чтобы в каждом районном центре были подобные объекты, и мы постепенно двигаемся к намеченным целям.

Кто-то сделает здесь первые шаги в спорте и, возможно, добьется выдающихся результатов. А кто-то просто станет более крепким, закаленным и здоровым. Важно, чтобы люди с охотой приходили на спортивные площадки, в бассейны и на стадионы. Условия для этого создаются повсеместно, потому что это – важная часть государственной политики – здоровье нации», – заявил Ковальчук.

Кроме того, министр вручил директору комплекса сертификат на 10 тысяч рублей для укрепления материально-технической базы «Лидера».









Еще одна классная евронеделя: дерби в Лондоне и Каталонии, «Милан» против «Юве». Все это можно посмотреть даже без телевизора