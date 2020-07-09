Калюжный о письме Баскова: «Мы не должны делать врагом человека, если он смотрит на какие-то вещи иначе, нежели я»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением об открытом письме генерального директора минского «Динамо» Дмитрия Баскова.

– Читали открытое письмо Дмитрия Баскова?

– Да. И думаю, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Возможно, те спортсмены, которые высказывались в прессе, в будущем воспитают олимпийских чемпионов. Они много добились как атлеты. С чьей-то точки зрения они выражают ошибочное мнение, кто-то их поддерживает, но в любом случае люди высказались, и на это они имеют право.

– Вы на чьей стороне?

– Не стараюсь принять чью-то сторону, я уважаю взгляды, которые есть у людей. Уважаю мнение Баскова, мнения спортсменов. Мы не должны делать врагом человека, если он смотрит на какие-то вещи иначе, нежели я. Тем более у тех же спортсменов [которых раскритиковал Басков] я не увидел призывов к насилию, никто ничего оскорбительного не писал и не сказал.

– Почему Басков решил написать это письмо?

– Честно говоря, не знаю. Мы с ним даже не обсуждали.

– Вы говорите, что каждый имеет право на свое мнение, но частенько за открытое выражение своих мыслей белорусским спортсменам становится только хуже. Не все смотрят на этот вопрос так, как вы? Или те, кто сидит наверху, боится за свои места?

– Может, эти люди, сидящие на местах, искренне верят, что так поступать как раз правильно. Но не думаю, что спортсмены должны страдать за свои взгляды.

Понимаете, мне вообще непонятна ситуация, когда для того, чтобы высказать свое мнение, нужно становиться героем. С каких пор? Что в этом обществе происходит, что если ты выражаешь свое мнение, пусть его поддерживает 0,01 процента населения, тебе нужно становиться героем? Это твое мнение, и ты вправе его выражать.

Считаю, нельзя никого уничтожать за сказанные слова. Нельзя делать человека врагом только потому, что он имеет отличную от твоей точку зрения. Что, мне не общаться с этим человеком, если у нас не совпадают мнения? Мне было бы неинтересно находиться в компании, где все друг другу бы поддакивали, кивали головами. Наоборот, интересно с человеком, который может поспорить, привести свои доводы, объяснить.

– Вы понимаете, что сейчас происходит в стране? Имею в виду те же задержания людей, кандидатов в президенты.

– Давайте не будем об этом :). Это все настолько сложно выразить правильно, чтобы верно донести свои мысли. Захейтят меня в любом случае, часть людей поддержит мою позицию, часть не поддержит, но я к этому отношусь спокойно, – сказал Калюжный.

Калюжный – о странном уходе из «Юности», мощи Захарова, нечестности Вудкрофта, письме Баскова и о том, что не так с «Динамо»