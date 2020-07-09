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Цывилько, играющий в клубе из 5 дивизиона Норвегии: «В день работаю по семь с половиной часов на рыбной фабрике. Поначалу был обычным рабочим. Упаковывал рыбу»

09.07.2020 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футболист Илья Цывилько, выступавший в СКВИЧе, «Волне», «Городее», а также в литовских «Судуве», «Шиласе», «Дайнаве» и «Паневежисе», в интервью «Прессболу» рассказал, как попал в норвежский клуб из пятого дивизиона.

- Как ты оказался в Норвегии?

– Предложений из Литвы особо не поступало. Беларусь не рассматривал. В первой лиге и даже в «вышке» деньги не те. Были варианты в Латвии. Но не слишком серьезные. У меня ведь уже семья. Больше смотрю на финансовую составляющую. Футболист я не суперского уровня. Норвегия завлекла именно финансами. Там выступал игрок, знакомый по «Судуве». Сказал, что нужны футболисты.

- Трудно было решиться на переезд?

– В Литве отыграл пять лет. Хотелось сдвинуться с места. Жена никуда уезжать не желает. Она литовка. Все равно ведь думаем остаться в Литве. Без семьи в Норвегии пришлось тяжело. Вообще мы живем в Мариямполе. Здесь одна команда — «Судува». Задачи высокие. Как легионер я для них не подхожу. Был бы литовцем, спокойно мог бы тусоваться в чемпионате.

Литовцам проще и в Норвегии. Приехал — играй и работай. У них удобный паспорт. А у меня в Литве временный вид на жительство. Подумываю тоже сделать паспорт. Казалось, могу спокойно работать, все-таки шенгенская зона. Ничего подобного! По приезде отправился в налоговую. Литовцу за две секунды все сделали. А мне говорят: о, брат, тебе надо сначала в миграционную службу записаться. Для этого нужно было заплатить. Полтысячи евро. А я с собой только на жизнь взял. В итоге клуб все делал.

- Не смутило, что это пятый дивизион?

– Слушай, я и не знал. Мне говорили про третью, четвертую лигу. Понимал, что можно еще и поработать. В футболе здесь те же деньги, что во втором литовском дивизионе. Я устроился на рыбную фабрику. Поначалу был обычным рабочим. Упаковывал рыбу. А потом стал механиком. Подойдешь, починишь машинку, которая режет рыбу... Ерунда. Еще легче работа. Там все автоматизировано. А вообще побывал уже на всех позициях. К примеру, научился резать рыбу.

Честно, если бы за это в Литве тысячу давали — работал бы. А там получал в три раза больше. Плюс футбол. Никаких минусов — одни плюсы. Но для Норвегии это маленькие деньги. Я жил на фьордах. На моем острове, кажется, больше литовцев и латвийцев, чем местных. А еще там бесплатно давали рыбку. Можно было самому себе вырезать икры. Я привозил и в Литву, и в Беларусь. Кормил «витаминчиками». Крутой работу не назовешь. Но зарплата неплохая. Моей целью и было заработать.

- Сколько часов в неделю работал?

– В день по семь с половиной. В неделю — сорок. В этом году стоит задача выйти в лигу рангом выше. Обещали, что будем работать по четыре часа. Вообще лафа, – рассказал Цывилько.

 
 
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Белорусский футболист Илья Цывилько, выступавший в СКВИЧе, «Волне», «Городее», а также в литовских «Судуве», «Шиласе», «Дайнаве» и «Паневежисе», в интервью...
 
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