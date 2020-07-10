|
«МЮ» первым в истории АПЛ выиграл 4 матча подряд с разницей как минимум в 3 гола
10.07.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» был сильнее
«МЮ» выиграл 4 матча подряд, в каждом разница мячей составила минимум 3 гола. Это рекорд
Стоит отметить, что речь идет именно об АПЛ. До образования Премьер-лиги в 1992 году подобное удалось «Ливерпулю» в октябре 1987 года.
В турнирной таблице
Только здесь маржа 0% и лучшие кэфы на английскую Премьер-лигу!
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)