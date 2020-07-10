«МЮ» первым в истории АПЛ выиграл 4 матча подряд с разницей как минимум в 3 гола

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» был сильнее «Астон Виллы» (3:0) в 34-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» выиграл 4 матча подряд, в каждом разница мячей составила минимум 3 гола. Это рекорд АПЛ .

Стоит отметить, что речь идет именно об АПЛ. До образования Премьер-лиги в 1992 году подобное удалось «Ливерпулю» в октябре 1987 года.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте.



