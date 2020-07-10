ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«МЮ» первым в истории АПЛ выиграл 4 матча подряд с разницей как минимум в 3 гола

10.07.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» был сильнее «Астон Виллы» (3:0) в 34-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» выиграл 4 матча подряд, в каждом разница мячей составила минимум 3 гола. Это рекорд АПЛ.

Стоит отметить, что речь идет именно об АПЛ. До образования Премьер-лиги в 1992 году подобное удалось «Ливерпулю» в октябре 1987 года.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте.


 

Только здесь маржа 0% и лучшие кэфы на английскую Премьер-лигу!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Манчестер Юнайтед» был сильнее «Астон Виллы» (3:0) в 34-м туре чемпионата Англии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шмейхель о пенальти «МЮ» в игре с «Виллой»: «Фола не было. ВАР остается посмешищем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика