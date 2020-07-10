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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Манчестер Юнайтед" одержал четвертую крупную победу подряд Новый рекорд Английской премьер-лиги от "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" одержали четвертую победу подряд с крупным счетом. Ранее 3:0 обыграны "Шеффилд Юнайтед" и...

Новый рекорд Английской премьер-лиги от "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" одержали четвертую победу подряд с крупным счетом. Ранее 3:0 обыграны "Шеффилд Юнайтед" и "Брайтон", 5:2 - "Борнмут" - и накануне в 34-м туре разбита "Астон Вилла" - три безответных мяча. В турнирной таблице красные идут пятыми, в одном балле от "Лестера" и в двух от "Челси".