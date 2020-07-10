ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую крупную победу подряд

10.07.2020 12:37 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новый рекорд Английской премьер-лиги от "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" одержали четвертую победу подряд с крупным счетом. Ранее 3:0 обыграны "Шеффилд Юнайтед" и "Брайтон", 5:2 - "Борнмут" - и накануне в 34-м туре разбита "Астон Вилла" - три безответных мяча. В турнирной таблице красные идут пятыми, в одном балле от "Лестера" и в двух от "Челси".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый рекорд Английской премьер-лиги от "Манчестер Юнайтед". "Манкунианцы" одержали четвертую победу подряд с крупным счетом. Ранее 3:0 обыграны "Шеффилд Юнайтед" и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14:00
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика