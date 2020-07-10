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"Краснодар" теряет очки в третьем матче подряд

10.07.2020 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В 27-м туре Российской премьер-лиги "быки" на выезде уступили "Рубину" - 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма провел Денис Макаров. Капитан гостей - белорусский защитник Александр Мартынович - провел на поле всю встречу. Эта осечка не позволила "Краснодару" вернуться на третье место в турнирной таблице, команда идет четвертой с отставанием в балл от ЦСКА, но у черно-зеленых есть еще матч в запасе. 
 
 
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В 27-м туре Российской премьер-лиги "быки" на выезде уступили "Рубину" - 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма провел Денис Макаров. Капитан гостей - белорусский...
 
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