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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Краснодар" теряет очки в третьем матче подряд В 27-м туре Российской премьер-лиги "быки" на выезде уступили "Рубину" - 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма провел Денис Макаров. Капитан гостей - белорусский...

В 27-м туре Российской премьер-лиги "быки" на выезде уступили "Рубину" - 0:1. Единственный мяч в начале второго тайма провел Денис Макаров. Капитан гостей - белорусский защитник Александр Мартынович - провел на поле всю встречу. Эта осечка не позволила "Краснодару" вернуться на третье место в турнирной таблице, команда идет четвертой с отставанием в балл от ЦСКА, но у черно-зеленых есть еще матч в запасе.