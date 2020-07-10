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Игорь Ковалевич: «Гой порядочный человек – как говорят здесь, «людский». Гродно при нем перестраивается на другую стезю»
10.07.2020 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Правда ли, что после поражения от «Руха» над вами нависла угроза увольнения?
– А она всегда висит над тренером. Чиж сколько их в
– Мэр Гродно Мечислав Гой реально давал вам два матча на исправление ситуации?
– Не вдавался бы в такие подробности – у нас просто состоялся серьезный разговор. Да, Мечислав Брониславович сказал: исправляй ситуацию, время у тебя еще есть… «Неман» шел четырнадцатым, но я и тогда не видел больших проблем в игре.
Хорошо смотрелись в гостях у
Даже не знаю, как сказать. В условии Гоя не видел ничего, на что мог обидеться. И если бы меня даже уволили, то, поверьте, отношение к нему никоим образом не изменил бы. Он порядочный человек – как говорят здесь, «людский». Переживает за команду, много делает для клуба – и для города в части спортивной инфраструктуры. Гродно при нем перестраивается на другую стезю.
– Интересно, а как команда отреагировала на те новости?
– Все понимали: иногда случается, что игра и результат не совпадают. Знаю, капитан команды Валера Жуковский и другие ребята общались с Гоем и губернатором Владимиром Кравцовым – и говорили, что мы вместе выберемся из той ситуации, – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Гой порядочный человек – как говорят здесь, «людский». Гродно при нем перестраивается на другую стезю»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в интервью «Прессболу» рассказал о том, что мог покинуть свой пост.
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