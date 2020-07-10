Игорь Ковалевич: «Гой порядочный человек – как говорят здесь, «людский». Гродно при нем перестраивается на другую стезю»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер в интервью « Прессболу » рассказал о том, что мог покинуть свой пост.

– Правда ли, что после поражения от «Руха» над вами нависла угроза увольнения?

– А она всегда висит над тренером. Чиж сколько их в менял: двадцать пять, тридцать? Рано или поздно ты будешь уволен. Когда – вопрос другой, который решать руководителям.

– Мэр Гродно Мечислав Гой реально давал вам два матча на исправление ситуации?

– Не вдавался бы в такие подробности – у нас просто состоялся серьезный разговор. Да, Мечислав Брониславович сказал: исправляй ситуацию, время у тебя еще есть… «Неман» шел четырнадцатым, но я и тогда не видел больших проблем в игре.

Хорошо смотрелись в гостях у , однако получили удаление Марушича в первом тайме и гол Янсане на 88-й минуте. Уступили 1:3 , но показали неплохой футбол. Да и в таблице все было рядышком. Тем не менее третье с конца место для Гродно – это...

Даже не знаю, как сказать. В условии Гоя не видел ничего, на что мог обидеться. И если бы меня даже уволили, то, поверьте, отношение к нему никоим образом не изменил бы. Он порядочный человек – как говорят здесь, «людский». Переживает за команду, много делает для клуба – и для города в части спортивной инфраструктуры. Гродно при нем перестраивается на другую стезю.

– Интересно, а как команда отреагировала на те новости?

– Все понимали: иногда случается, что игра и результат не совпадают. Знаю, капитан команды Валера Жуковский и другие ребята общались с Гоем и губернатором Владимиром Кравцовым – и говорили, что мы вместе выберемся из той ситуации, – сказал Ковалевич.

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