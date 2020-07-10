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В Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Лобжанидзе. Ранее его оштрафовали за «Цепь солидарности»
10.07.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе.
«Пришли 6 человек прямо в зал, где он тренировался. Показали ксиву, надели наручники и увезли на бусе.
Приехали домой и собираются проводить обыск. Дома жена и маленький ребенок» –
Напомним, ранее Лобжанидзе
В протоколе задержания при этом указано, что Лобжанидзе задержали на проспекте Дзержинского (на Грушевке), это в 4 км от цирка, за то, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию.
Согласно протоколу об административном правонарушении, 19 июня с 22 до 23 часов Шота Лобжанидзе был среди участников несанкционированного митинга (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), который проходил по адресу проспект Дзержинского, 15 (это жилой дом в районе Грушевки). Сотрудники ОМОН подошли к нему, представились, пояснили суть правонарушения, потребовали проследовать в служебный транспорт, Лобжанидзе отказывался следовать за милиционерами (ст. 23.4 КоАП), его предупредили, что к нему будет применена физическая сила, после чего его доставили во Фрунзенский РУВД (хотя правонарушение совершено на территории Московского района).
Судья Мария Ерохина назначила Лобжанидзе штраф 20 базовых величин – 540 рублей.
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В Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Лобжанидзе. Ранее его оштрафовали за «Цепь солидарности»
В Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе.
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