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В Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Лобжанидзе. Ранее его оштрафовали за «Цепь солидарности»

10.07.2020 14:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе.

«Пришли 6 человек прямо в зал, где он тренировался. Показали ксиву, надели наручники и увезли на бусе.

Приехали домой и собираются проводить обыск. Дома жена и маленький ребенок» – написал на своей странице в Facebook Андрей Ткачев.

Напомним, ранее Лобжанидзе задерживали 19 июня на проспекте Независимости в Минске. Он прогуливался с другом в момент, когда ОМОН начал разгонять участников «Цепи солидарности» и случайных прохожих.

В протоколе задержания при этом указано, что Лобжанидзе задержали на проспекте Дзержинского (на Грушевке), это в 4 км от цирка, за то, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 19 июня с 22 до 23 часов Шота Лобжанидзе был среди участников несанкционированного митинга (ч. 1 ст. 23.34 КоАП), который проходил по адресу проспект Дзержинского, 15 (это жилой дом в районе Грушевки). Сотрудники ОМОН подошли к нему, представились, пояснили суть правонарушения, потребовали проследовать в служебный транспорт, Лобжанидзе отказывался следовать за милиционерами (ст. 23.4 КоАП), его предупредили, что к нему будет применена физическая сила, после чего его доставили во Фрунзенский РУВД (хотя правонарушение совершено на территории Московского района).

Судья Мария Ерохина назначила Лобжанидзе штраф 20 базовых величин – 540 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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