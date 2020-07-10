Павел Забелин: «Когда «Днепр» звал в первую лигу, Солодовников не отпустил. Но за неделю до чемпионата говорит: надо идти в аренду. Для меня это стало шоком»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Немана» рассказал, как оказался в «Барановичах».

– Тогда основу возглавлял . Он подпускал вас к ней, но в 2016-м за пару недель до старта чемпионата случилась аренда в . Было неожиданно?

– Всю предсезонку я играл не так много. Меня выпускали на замену, но я понимал, что еще молодой, а сезон длинный. Да и Сергей Витальевич говорил в интервью, что подписывают Василюка, чтобы Забелин лучше раскрылся. Поэтому не думал, что могу уйти в аренду. Тем более когда «Днепр» меня звал в первую лигу, Виталич не отпустил. И тут за неделю до начала чемпионата говорит, что все – надо идти в аренду и получать игровую практику. Для меня это стало шоком. Как найти команду в такие сроки?

В сказали, что я уже не нужен. Нашелся единственный вариант с «Барановичами», но я очень колебался. Пришел домой, посоветовался с родителями и решил, что там хотя бы буду играть. И поехал, – сказал Забелин.

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