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Павел Забелин: «Когда «Днепр» звал в первую лигу, Солодовников не отпустил. Но за неделю до чемпионата говорит: надо идти в аренду. Для меня это стало шоком»
10.07.2020 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Немана»
– Тогда основу возглавлял
– Всю предсезонку я играл не так много. Меня выпускали на замену, но я понимал, что еще молодой, а сезон длинный. Да и Сергей Витальевич говорил в интервью, что подписывают Василюка, чтобы Забелин лучше раскрылся. Поэтому не думал, что могу уйти в аренду. Тем более когда «Днепр» меня звал в первую лигу, Виталич не отпустил. И тут за неделю до начала чемпионата говорит, что все – надо идти в аренду и получать игровую практику. Для меня это стало шоком. Как найти команду в такие сроки?
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Павел Забелин: «Когда «Днепр» звал в первую лигу, Солодовников не отпустил. Но за неделю до чемпионата говорит: надо идти в аренду. Для меня это стало шоком»
Полузащитник «Немана» Павел Забелин рассказал, как оказался в «Барановичах».
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