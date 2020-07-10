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Новицкий о Европейских играх: «Чувство гордости от того, что в нашей стране на прекрасном уровне прошел своеобразный вариант Олимпийских игр»
10.07.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный журналист
«По-прежнему, масса воспоминаний о II Европейских играх. Мне очень приятно, что и телевизионное освещение этого очень масштабного события получило в высшей степени положительные оценки не только у нас в стране, но и в разных зарубежных государствах.
Естественно, какое-то повышенное чувство ответственности. Хотя это чувство присутствует всегда. Но чувство гордости от того, что в нашей стране вот на таком прекрасном уровне прошел такой своеобразный вариант Олимпийских игр», – сказал Новицкий.
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Новицкий о Европейских играх: «Чувство гордости от того, что в нашей стране на прекрасном уровне прошел своеобразный вариант Олимпийских игр»
Спортивный журналист Владимир Новицкий поделился мнением о Европейских играх в Минске.
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