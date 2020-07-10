Новицкий о Европейских играх: «Чувство гордости от того, что в нашей стране на прекрасном уровне прошел своеобразный вариант Олимпийских игр»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный журналист поделился мнением о Европейских играх в Минске.

«По-прежнему, масса воспоминаний о II Европейских играх. Мне очень приятно, что и телевизионное освещение этого очень масштабного события получило в высшей степени положительные оценки не только у нас в стране, но и в разных зарубежных государствах.

Естественно, какое-то повышенное чувство ответственности. Хотя это чувство присутствует всегда. Но чувство гордости от того, что в нашей стране вот на таком прекрасном уровне прошел такой своеобразный вариант Олимпийских игр», – сказал Новицкий.

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