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Новицкий о Европейских играх: «Чувство гордости от того, что в нашей стране на прекрасном уровне прошел своеобразный вариант Олимпийских игр»

10.07.2020 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный журналист Владимир Новицкий поделился мнением о Европейских играх в Минске.

«По-прежнему, масса воспоминаний о II Европейских играх. Мне очень приятно, что и телевизионное освещение этого очень масштабного события получило в высшей степени положительные оценки не только у нас в стране, но и в разных зарубежных государствах.

Естественно, какое-то повышенное чувство ответственности. Хотя это чувство присутствует всегда. Но чувство гордости от того, что в нашей стране вот на таком прекрасном уровне прошел такой своеобразный вариант Олимпийских игр», – сказал Новицкий.

Выучился на крановщика, работал крупье, в спорт попал случайно. Один из лучших ходоков Беларуси – про армию, деньги и добрые дела

 
Теги: Минск
 
 
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