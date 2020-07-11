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Лето биатлону не помеха: как в Копыле готовят чемпионов

11.07.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Солнце в зените. Стрекочут кузнечики. Им в такт щелкают затворы винтовок. Хор в сопровождении ударных — музыка копыльского биатлона. Детишки разных возрастов от мала (лет семи) до велика (всех пятнадцати) мельтешат на стрельбище, создавая ощущение броуновского движения. Однако каждый их шаг подчинен четкой логике и строгому закону тренерского наставления. Идут занятия по биатлону, пишет sb.by.
 
Лето биатлону не помеха: как в Копыле готовят чемпионов

Копыль прекрасен! Холмист, как Швейцария, зелен, словно сошел с шишкинской картины, и удивительно компактен — может уместиться на ладошке. Вот знаменитая школа № 2, где грыз гранит науки и делал первые спортивные шаги весь цвет местного биатлона: Александр Сыман, Дарья Нестерчик, Дарья Юркевич и, конечно, одна из главных молодых надежд белорусского биатлона прямо сейчас Антон Смольский.

Анатолий Сенюк много лет работает в Копыле, и именно с его именем сегодня прежде всего ассоциируется местный биатлон. Мы идем не спеша (провинция располагает к размеренности и душевному дзену), Анатолий Леонидович проводит экскурсию. Излагает:

— Иногда приходится слышать: Даша Юркевич, мол, случайно на подиум Кубка мира попала. Повезло. А я считаю, что случайностей в жизни не бывает. Все и всегда закономерно. И Дарье просто воздалось за усердие и за труд на тренировках.
 
Лето биатлону не помеха: как в Копыле готовят чемпионов
Анатолий Сенюк

— Она тоже ваша воспитанница?

— Я ее приметил, скажем так. Во время кросса. Обогнала мою ученицу. Я подошел, говорю: «Раз ты такая сильная (а там был момент, вроде как ее на велосипеде по дистанции подвезли), приходи к нам». Она пришла. Стало получаться. Передали на повышение. И вот — призер Кубка мира в индивидуальной гонке…

В двух шагах от школы — ФОК с великолепной лыжероллерной дорожкой. Для начинающих лучше не придумаешь. А чуть дальше, через озеро и лес, та самая волшебная полянка, на которой звучит хор больших надежд в исполнении звонких сверчков и суровых винтовок: здесь, на стрельбище и трассе, растят будущих чемпионов. Трасса шикарной конфигурации, Копыль ведь не зря называют белорусской Швейцарией: перепады высот точь‑в‑точь как в Раубичах. Есть даже близнец знаменитого раубичского тягуна — крутого подъема, преодолеть который далеко не каждому под силу.

— Почему наши дети не боятся никаких трасс? — Анатолий Сенюк довольно улыбается. — А потому, что они с детства привыкают к подъемам! Прикатываются на горах, тут перепады до 30 метров! И потом им уже ничего не страшно.

 
Лето биатлону не помеха: как в Копыле готовят чемпионов
Кто бы мог подумать, что лето для биатлона — горячая пора. Как в прямом, так и в переносном смысле. Кто‑то стреляет, кто‑то бегает кросс — каждый при деле.


— Здесь детишки со всей округи, — вводит в курс дела Анатолий Леонидович. — Убиваем двух зайцев: и тренируемся, и новобранцев просматриваем. Ездим по району, смотрим, приглашаем на занятия. Пусть приедут, посмотрят, попробуют. В последнее время, кстати, многие родители сами стали деток приводить: интерес к спорту и биатлону заметно проснулся. Не хотят, чтобы дети в телефонах сидели, желают приобщить их к активному образу жизни. Похвально.

Стрельбище местные энтузиасты строили своими руками. Еще при Советском Союзе, в 1980‑е. Трассу тоже сами сооружали — просеки рубили аккуратно, чтоб деревья не уничтожать. А лет десять назад справили и новые установки для стрельбы.

— Раньше стреляли по щитам, — вспоминает Анатолий Сенюк. — А эти из Логойска привезли: там списывали, а мы забрали. Грязные были, ржавые — мы их в печи перепалили, всю краску содрали, исправили, освежили, каждый болтик смазали. И вот пожалуйста: детям на пользу. А так все в порядке: лыжи есть, роллеры тоже — спасибо федерации биатлона. Их помощь с каждым годом все более существенная. В сравнении с тем, что было раньше, небо и земля. Вот только трасса наша малость в негодность пришла — нужно реконструировать. Покрытие потрескалось, а скорости здесь немалые на спусках. Если в расщелину роллер попадет, мало не покажется…

Замечаю, что среди инвентаря спортшколы большое количество от отечественного производителя.

— Президент дал команду выпускать свое — молодцы, стараются. Делают. Не все и не всегда, правда, получается, но, как говорится, лиха беда начало. У нас даже новый «Буран» для укатки трассы есть! О таком раньше и мечтать не могли. Осталось только снега зимой дождаться, а с этим нынче большие проблемы. Прошлой зимой на лыжи всего пару раз стали…

Сам Анатолий Сенюк здешний, родом из поселка Красная Дубрава, что в 30 километрах от Копыля. Спорт любил с детства. И легкую атлетику, и лыжи, и коньки, футбол с хоккеем. А еще — музыку. Кто знает, быть может, если бы спорт не перевесил, получила бы страна не одного из лучших детских биатлонных тренеров, а белорусского Ринго Старра.

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Солнце в зените. Стрекочут кузнечики. Им в такт щелкают затворы винтовок. Хор в сопровождении ударных — музыка копыльского биатлона. Детишки разных
 
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