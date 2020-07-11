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Джейми Каррагер: «МЮ» стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»
11.07.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший защитник
«Юнайтед» стоит задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа в слабой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом.
Я считаю, что он уже не вернется на свой уровень трех-четырехлетней давности. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто.
Есть мнение, что играющий сейчас в аренде
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с вратарями в «Манчестер Юнайтед».
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