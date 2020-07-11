Джейми Каррагер: «МЮ» стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с вратарями в «Манчестер Юнайтед» .

«Юнайтед» стоит задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа в слабой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом.

Я считаю, что он уже не вернется на свой уровень трех-четырехлетней давности. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто.

Есть мнение, что играющий сейчас в аренде Дин Хендерсон готов сделать шаг вперед, но он еще не готов.

При всем уважении к «Шеффилд Юнайтед» , на «Олд Траффорд» совсем другое давление. И некоторые пропущенные им мячи, играй он за «МЮ», обсуждались бы гораздо скрупулезнее», – отметил Каррагер.

Только здесь маржа 0% и лучшие кэфы на английскую Премьер-лигу!