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Джейми Каррагер: «МЮ» стоит задуматься о вратарской позиции. Де Хеа не вернется на былой уровень»

11.07.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с вратарями в «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» стоит задуматься о вратарской позиции. Слишком уж долго Де Хеа в слабой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом.

Я считаю, что он уже не вернется на свой уровень трех-четырехлетней давности. Учитывая его высокую зарплату, избавиться от него будет непросто.

Есть мнение, что играющий сейчас в аренде Дин Хендерсон готов сделать шаг вперед, но он еще не готов.

При всем уважении к «Шеффилд Юнайтед», на «Олд Траффорд» совсем другое давление. И некоторые пропущенные им мячи, играй он за «МЮ», обсуждались бы гораздо скрупулезнее», – отметил Каррагер.

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с вратарями в «Манчестер Юнайтед».
 
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