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Футбол. Чемпионат Беларуси. "Смолевичи" обыгрывают "Ислочь"

11.07.2020 12:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Результатом доволен, но по игре еще много работы. Так прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера "Смолевичей" Алексей Михайлов неожиданную победу клуба над "Ислочью" 3:1. Дубль оформил молодой форвард Владислав Ложкин, арендованный у минского "Динамо", Александр Джигеро добил "волков", гол престижа в конце провел Александр Макась. 

Поединки 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу проведут сегодня лидеры турнира.
 
 
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Результатом доволен, но по игре еще много работы. Так прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера "Смолевичей" Алексей Михайлов неожиданную победу...
 
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