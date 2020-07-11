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Футбол. Чемпионат Беларуси. "Смолевичи" обыгрывают "Ислочь"
11.07.2020 12:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРезультатом доволен, но по игре еще много работы. Так прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера "Смолевичей" Алексей Михайлов неожиданную победу клуба над "Ислочью" 3:1. Дубль оформил молодой форвард Владислав Ложкин, арендованный у минского "Динамо", Александр Джигеро добил "волков", гол престижа в конце провел Александр Макась.
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Результатом доволен, но по игре еще много работы. Так прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера "Смолевичей" Алексей Михайлов неожиданную победу...
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