Николай Ходасевич: «Странно, что в Борисове в летнее трансферное окно тишина. Ни подписаний, ни расставаний»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах белорусских клубов, которые представят страну в еврокубках.

«Поражение от голодных «Смолевичей» – в копилку наблюдений. Клубы с хорошими бюджетами под угрозой сытого существования. Ни одна наша топ-команда не показывает необходимого стабильного уровня игры согласно статусу. Матчи на чистом классе дают сбой регулярно. и брестское – как яркие примеры. – в малой степени. Минское «Динамо» – другая история.

«Смолевичи», «Энергетик-БГУ» и «Рух» предлагают интенсивность, которую сильные соперники не выдерживают. Это колокол перед еврокубками. Вообще-то, даже беда нашего футбола. Вам не кажется, что порой топы выглядят, как довольные коты, которые устали ловить мышей? Ментально. Но важнее, что чемпион и вице-чемпион не готовы должным образом функционально.

По этой причине в загружают Тве и Диалло. Чуть ранее разумно ввели в состав Юзепчука и Печенина. Разогнать застоявшуюся кровь – попытка спасти ситуацию перед квалификацией Лиги чемпионов. Странно, что в Борисове в летнее трансферное окно тишина. Ни подписаний, ни расставаний. После двух кряду поражений», – сказал Ходасевич.

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