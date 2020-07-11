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Николай Ходасевич: «Странно, что в Борисове в летнее трансферное окно тишина. Ни подписаний, ни расставаний»
11.07.2020 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах белорусских клубов, которые представят страну в еврокубках.
«Поражение
«Смолевичи», «Энергетик-БГУ» и «Рух» предлагают интенсивность, которую сильные соперники не выдерживают. Это колокол перед еврокубками. Вообще-то, даже беда нашего футбола. Вам не кажется, что порой топы выглядят, как довольные коты, которые устали ловить мышей? Ментально. Но важнее, что чемпион и вице-чемпион не готовы должным образом функционально.
По этой причине в
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Николай Ходасевич: «Странно, что в Борисове в летнее трансферное окно тишина. Ни подписаний, ни расставаний»
Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах белорусских клубов, которые представят страну в еврокубках.
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