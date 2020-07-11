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Николай Ходасевич: «Странно, что в Борисове в летнее трансферное окно тишина. Ни подписаний, ни расставаний»

11.07.2020 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах белорусских клубов, которые представят страну в еврокубках.

«Поражение «Ислочи» от голодных «Смолевичей» – в копилку наблюдений. Клубы с хорошими бюджетами под угрозой сытого существования. Ни одна наша топ-команда не показывает необходимого стабильного уровня игры согласно статусу. Матчи на чистом классе дают сбой регулярно. БАТЭ и брестское «Динамо» – как яркие примеры. «Шахтер» – в малой степени. Минское «Динамо» – другая история.

«Смолевичи», «Энергетик-БГУ» и «Рух» предлагают интенсивность, которую сильные соперники не выдерживают. Это колокол перед еврокубками. Вообще-то, даже беда нашего футбола. Вам не кажется, что порой топы выглядят, как довольные коты, которые устали ловить мышей? Ментально. Но важнее, что чемпион и вице-чемпион не готовы должным образом функционально.

По этой причине в Брест загружают Тве и Диалло. Чуть ранее разумно ввели в состав Юзепчука и Печенина. Разогнать застоявшуюся кровь – попытка спасти ситуацию перед квалификацией Лиги чемпионов. Странно, что в Борисове в летнее трансферное окно тишина. Ни подписаний, ни расставаний. После двух кряду поражений», – сказал Ходасевич.

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Теги: Брест
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах белорусских клубов, которые представят страну в еврокубках.
 
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