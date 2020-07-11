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Де Брюйне не намерен уходить из «Ман Сити», даже если клуб забанят в Лиге чемпионов
11.07.2020 14:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
По информации Daily Mail, 29-летний бельгиец верен клубу и не намерен покидать «Сити», если клуб получит 2-летний еврокубковый бан. Де Брюйне не будет форсировать переход в другой клуб.
В этом году
Ожидается, что в скором времени «Сити» начнет переговоры с де Брюйне по новому контракту. Срок его действующего соглашения истекает в июне 2023 года.
В этом сезоне хавбек провел за «Сити» 32 матча в АПЛ, забил 11 мячей и сделал 19 голевых передач.
При этом, согласно последнему инсайду, Спортивный арбитражный суд принял апелляцию «Ман Сити» и клуб не будет наказан отстранением от еврокубков.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне планирует продолжить карьеру в клубе, несмотря на возможный запрет на участие в еврокубках.
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