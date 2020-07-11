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Месси набрал 20+20 очков за сезон в лиге и повторил достижение Анри. В XXI веке это делали только они
11.07.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Барселоны»
Этот пас стал для Месси двадцатым в нынешнем сезоне чемпионата
Также аргентинец стал вторым игроком в XXI веке, сумевшим забить минимум 20 голов и отдать минимум 20 голевых передач за один сезон чемпионата. Сейчас за ним числятся 22 гола и 20 голевых передач в Ла Лиге.
Прежде это достижение покорилось экс-форварду «Арсенала»
Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться
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Месси набрал 20+20 очков за сезон в лиге и повторил достижение Анри. В XXI веке это делали только они
Форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу хавбеку Артуро Видалю в матче 36-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (1:0, первый тайм).
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