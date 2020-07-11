БАТЭ: «Спорный пенальти в пользу мозырян назначил арбитр. И Чухлей восстановил равновесие»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба БАТЭ прокомментировала итог матча против (1:1).

«На «Борисов-Арене» завершилась игра БАТЭ и «Славии» в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси-2020. В итоге «желто-синие», ведомые Кириллом Альшевским, сыграли вничью – 1:1. На 74-й минуте после удара Евгения Яблонского мяч, срикошетив о штангу и спину вратаря гостей, залетел в сетку. Увы, вскоре спорный пенальти в пользу мозырян назначил арбитр. И Чухлей восстановил равновесие...» – говорится в сообщении.

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Стецурина.

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