Александр Володько: «Трехматчевая серия БАТЭ без побед бьет по самолюбию, заставляет задуматься. Для такого клуба это недопустимо»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник БАТЭ Александр Володько подвел итог матча против (1:1).

– Очень хотели взять три очка, и, думаю, с точки зрения желания, самоотдачи тяжело кого-то упрекнуть. Но на завершающей стадии атак постоянно чуть-чуть не хватало: или последнего паса, или нестандартного решения, или каких-то индивидуальных действий. Впервые за несколько поединков забили, правда, тут же получили пенальти в свои ворота.

Конечно, рад, что спустя полтора года вернулся на поле в официальном противостоянии. До того провел только встречу за дубль две недели назад. Чего скрывать, определенные опасения присутствовали. Вдобавок на предыгровой тренировке немного «задохнулся». Сегодня же чувствовал себя куда лучше. Не ожидал, что получится так двигаться – видимо, прежде всего за счет переполнявших эмоций. Впрочем, кондиции пока объективно далеки от оптимальных. Продолжу работать, каждый день доказывать право на место в составе.

Трехматчевая серия без побед бьет по самолюбию, заставляет задуматься. Для такого клуба, как БАТЭ, с его историей, традициями, задачами, это недопустимо. Однако все по-прежнему в наших руках. Нужно трудиться еще усерднее, засучить рукава, стиснуть зубы и сражаться! Уверен, команда способна серьезно прибавить! – сказал Володько.