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⚡️ Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
12.07.2020 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На «Бойцовском острове» проходит
Поединок продлился 5 раундов, но закончился досрочно: Ян забрал первую пятиминутку, потом Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.
В итоге Альдо подсел функционально, после чего Ян финишировал бразильца в пятом раунде техническим нокаутом.
Петр Ян – второй чемпион UFC из России.
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На «Бойцовском острове» проходит UFC 251, где состоялся чемпионский бой за вакантный пояс в легчайшем весе – между Петром Яном и Жозе Альдо.
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