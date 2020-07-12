⚡️ Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Источник материала: Tribuna.com

На «Бойцовском острове» проходит UFC 251 , где состоялся чемпионский бой за вакантный пояс в легчайшем весе – между Петром Яном и Жозе Альдо .

Поединок продлился 5 раундов, но закончился досрочно: Ян забрал первую пятиминутку, потом Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.

В итоге Альдо подсел функционально, после чего Ян финишировал бразильца в пятом раунде техническим нокаутом.

Петр Ян – второй чемпион UFC из России.