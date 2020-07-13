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Белорусские футболистки просят АБФФ проверить пол одного из игроков лиги

13.07.2020 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В редакцию SPORT.TUT.BY обратились игроки одного из женских футбольных клубов Беларуси.

Они написали открытое письмо главе АБФФ Владимиру Базанову, в котором просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» — Салиматы Симпоре. Письмо подписано 18 футболистками (копия есть в редакции).

– Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги (далее — чемпионат) за команду ФК «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.

Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).

Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы.

Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ. Более того, нарушаются базисные принципы проведения соревнований по футболу ФИФА fair play, а также возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА.

Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы.

В случае неправомерного участия вышеуказанного спортсмена в проведенных матчах чемпионата просьба применить соответствующие дисциплинарные взыскания согласно статьям 96 и 97 Регламента АБФФ, – говорится в письме.

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В редакцию SPORT.TUT.BY обратились игроки одного из женских футбольных клубов Беларуси.
 
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