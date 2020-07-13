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Николай Ходасевич: «БАТЭ – четвертая команда по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника. Колокол?»
13.07.2020 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
Сегодня со «Славией» тоже. Мы находились в одной трети команды соперника. Позволяли выбегать в контратаки, что очевидно. Доводили моменты до логического завершения. Допустим, после углового Скавыш с пяти метров бьет и попадает в штангу — это стопроцентный момент, который мы обязаны забивать.
У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации. Мы над этим работаем. Нам где-то нужно быть хладнокровнее, где-то разнообразнее, а где-то выполнить то, что должны».
Чуть-чуть? Смотрим на цифры.
БАТЭ Борисов – Славия Мозырь
Удары: 14 (3) – 15 (3)
Удары из штрафной: 7 (1) – 8 (2)
xG: 1.71 – 1.88
На секунду. БАТЭ – четвертая команда по ожидаемым очкам без учета пенальти. Четвертая по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника. Колокол?
Новый выпуск «Бремя футбола» – в 19.00 на Youtube. Проблемы БАТЭ – одна из основных тем. В целом, почти про все клубы поговорил. О первой лиге тоже не забыл – привет Гомельской области», – написал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «БАТЭ – четвертая команда по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника. Колокол?»
Белорусский журналист Николай Ходасевич порассуждал о проблемах БАТЭ.
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