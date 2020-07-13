Николай Ходасевич: «БАТЭ – четвертая команда по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника. Колокол?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист порассуждал о проблемах БАТЭ.

: «Сложно сказать, что что-то не получается. Берем матч с «Энергетиком». Первый тайм — провальный. Во втором нанесли 19 ударов, из которых 17 с пределов штрафной. При таком показателе мы обязаны побеждать.

Сегодня со «Славией» тоже. Мы находились в одной трети команды соперника. Позволяли выбегать в контратаки, что очевидно. Доводили моменты до логического завершения. Допустим, после углового Скавыш с пяти метров бьет и попадает в штангу — это стопроцентный момент, который мы обязаны забивать.

У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации. Мы над этим работаем. Нам где-то нужно быть хладнокровнее, где-то разнообразнее, а где-то выполнить то, что должны».

Чуть-чуть? Смотрим на цифры.

БАТЭ Борисов – Славия Мозырь

Удары: 14 (3) – 15 (3)

Удары из штрафной: 7 (1) – 8 (2)

xG: 1.71 – 1.88

На секунду. БАТЭ – четвертая команда по ожидаемым очкам без учета пенальти. Четвертая по разнице ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника. Колокол?

Новый выпуск «Бремя футбола» – в 19.00 на Youtube. Проблемы БАТЭ – одна из основных тем. В целом, почти про все клубы поговорил. О первой лиге тоже не забыл – привет Гомельской области», – написал Ходасевич.

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