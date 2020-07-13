МВД прокомментировало задержание чемпиона по бодибилдингу Лобжанидзе: «Разве это достойно грузинского мужчины?»

Источник материала: Tribuna.com

На днях прямо в спортзале был задержан чемпион по бодибилдингу Шота Лобжанидзе за то, что он написал в личные сообщения активистке БРСМ слово «проститутка».

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– Давайте уйдем от правовой оценки этой ситуации. Разве достойно грузинского мужчины писать такое женщине, члену БРСМ? Наверное нет, – сказал Геннадий Казакевич и пояснил, что человек должен нести ответственность за свои слова.

Далее он попросил вывести на экран видео, на нем был Шота Лобжанидзе.

– Это цензурное слово или нет? – обращается чемпион по бодибилдингу к кому-то. — Я написал в личные сообщения то, о чем думал, и уже принес извинение в протоколе.

После этого Геннадий Казакевич сказал: «Наш спортсмен здоров и довольно упитан». Тем самым, по его мнению, это подтверждает, что на него не оказывалось давление.

Напомним, уже второй раз за лето правоохранительные органы проявляют интерес к чемпиону по бодибилдингу Шоте Лобжанидзе. Первый раз его задержали 19 июня у цирка во время «Цепи солидарности», а 10 июля после визита правоохранителей cуд Первомайского района Минска рассмотрел административное дело по статье 9.3 КоАП «Оскорбление». По словам самого Шоты Лобжанидзе, суд назначил ему штраф в 20 базовых величин.