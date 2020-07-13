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Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») сменит название и логотип с индейцем из-за обвинений в расизме

13.07.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» официально объявила, что поменяет название.

«Редскинз» переводится как «краснокожие», а на логотипе клуба изображен индеец. «Вашингтон» давно критикуют, считая, что название и эмблема оскорбляют коренных американцев.

Принято решение о смене не только названия, но и фирменного логотипа клуба. На эти меры «Вашингтон» пошел на фоне движения Black Lives Matter.

«3 июля мы объявили, что тщательно проанализируем название команды. Работа началась сразу. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество.

Сегодня мы объявляем, что откажемся от названия «Редскинз» и логотипа после завершения аналитического процесса.

Владелец Дэн Снайдер и тренер Рон Ривера в тесном сотрудничестве разработают новое название и дизайн [логотипа], которые улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы и вдохновят наших спонсоров, болельщиков и сообщество на следующие 100 лет», – говорится в сообщении команды.

Ранее сообщалось, что спонсоры «Вашингтона» и сама НФЛ поддерживают идею о смене названия.

Владелец клуба Дэн Снайдер в 2013 году заявлял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику.

Команда получила название «Редскинз» еще в 1932 году, когда базировалась в Бостоне.

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Команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» официально объявила, что поменяет название.
 
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