|
Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») сменит название и логотип с индейцем из-за обвинений в расизме
13.07.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда НФЛ
«Редскинз» переводится как «краснокожие», а на логотипе клуба изображен индеец. «Вашингтон» давно критикуют, считая, что название и эмблема оскорбляют коренных американцев.
Принято решение о смене не только названия, но и фирменного логотипа клуба. На эти меры «Вашингтон» пошел на фоне движения Black Lives Matter.
«3 июля мы объявили, что тщательно проанализируем название команды. Работа началась сразу. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество.
Сегодня мы объявляем, что откажемся от названия «Редскинз» и логотипа после завершения аналитического процесса.
Владелец Дэн Снайдер и тренер
Ранее сообщалось, что спонсоры «Вашингтона» и сама
Владелец клуба Дэн Снайдер в 2013 году заявлял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику.
Команда получила название «Редскинз» еще в 1932 году, когда базировалась в Бостоне.
Только здесь маржа 0% на чемпионат Испании!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» («краснокожие») сменит название и логотип с индейцем из-за обвинений в расизме
Команда НФЛ «Вашингтон Редскинз» официально объявила, что поменяет название.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)