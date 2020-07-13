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Мелитина Станюта: «Что у вас ассоциируется с Беларусью? Памяркоўнасць? Стабильность?»
13.07.2020 21:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская гимнастка
«Что у вас ассоциируется с Беларусью?
Аист? Василек? Колас? Купала? Алексеевич? Малевич? Спорт? Мова? Песняры? Библиотека? Памяркоўнасць? Гонар i годнасць? Стабильность?» — написала Станюта.
Ранее передачу известной белорусской гимнастки Мелитины
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Белорусская гимнастка Мелитина Станюта поинтересовалась в своем Instagram о том, с чем у ее подписчиков ассоциируется Беларусь.
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