Мелитина Станюта: «Что у вас ассоциируется с Беларусью? Памяркоўнасць? Стабильность?»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта поинтересовалась в своем Instagram о том, с чем у ее подписчиков ассоциируется Беларусь.

«Что у вас ассоциируется с Беларусью?

Аист? Василек? Колас? Купала? Алексеевич? Малевич? Спорт? Мова? Песняры? Библиотека? Памяркоўнасць? Гонар i годнасць? Стабильность?» — написала Станюта.

Ранее передачу известной белорусской гимнастки Мелитины сняли с эфира ОНТ после ее эмоционального поста о задержаниях возле магазина Symbal.by. Позднее она рассказала, что уволилась с телеканала.

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