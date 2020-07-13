ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Гендиректор тульского «Арсенала» опроверг информацию о возможном назначении Гончаренко на пост главного тренера клуба

13.07.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. О переговорах между белорусским специалистом и тульским клубом недавно сообщил один из Telegram-каналов.

«Тульский «Арсенал» не ведет на данный момент никаких переговоров, связанных с должностью главного тренера команды. У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера. Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме «отправляют» уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Сёмина, Рахимова, Гончаренко, Вайсса и других.

Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский «Арсенал» на новую высоту. Такой интерес к нашему клубу — тоже критерий и оценка работы. Однако сейчас команду возглавляют Сергей Подпалый и Николай Ковардаев. Под их руководством мы выиграли два матча из трех. Причем в непростых условиях, когда ребята проявили характер и самоотдачу, а тренеры показали, что управляют игрой.

Шесть очков из девяти возможных — достойный результат. Все публикации, слухи и другая информация, что тот или иной специалист может возглавить тульский «Арсенал», являются не более чем вымыслом или фантазией. Мы сконцентрированы исключительно на двух оставшихся матчах чемпионата. Никаких переговоров и консультаций ни с кем ведем», — сказал Аджоев.

Напомним, что Виктор Гончаренко сейчас возглавляет ЦСКА.

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Клопп хочет поработать в сборной Германии. DFB тоже им интересуется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика