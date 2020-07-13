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Гендиректор тульского «Арсенала» опроверг информацию о возможном назначении Гончаренко на пост главного тренера клуба
13.07.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. О переговорах между белорусским специалистом и тульским клубом недавно сообщил один из
«Тульский «Арсенал» не ведет на данный момент никаких переговоров, связанных с должностью главного тренера команды. У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера. Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме «отправляют» уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Сёмина, Рахимова, Гончаренко, Вайсса и других.
Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский «Арсенал» на новую высоту. Такой интерес к нашему клубу — тоже критерий и оценка работы. Однако сейчас команду возглавляют
Шесть очков из девяти возможных — достойный результат. Все публикации, слухи и другая информация, что тот или иной специалист может возглавить тульский «Арсенал», являются не более чем вымыслом или фантазией. Мы сконцентрированы исключительно на двух оставшихся матчах чемпионата. Никаких переговоров и консультаций ни с кем ведем», — сказал Аджоев.
Напомним, что
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Гендиректор тульского «Арсенала» опроверг информацию о возможном назначении Гончаренко на пост главного тренера клуба
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.
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