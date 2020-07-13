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Эдуард Жевнеров: «Жена – это большое подспорье, то, что она сейчас помогает финансово»
14.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Смолевичей»
– Я не первый год в такой команде. Я был в Бресте, когда платили по 100 долларов. Я был с маленьким годовалым ребенком. Сами понимаете – было сложно. Но два года я вытерпел. Благо спасибо моей семье и моей жене. Жена сейчас – это большое подспорье, то, что она сейчас помогает финансово.
- То есть в вашей семье сейчас кормилица жена.
– На данный момент, можно сказать, и да. Большое спасибо ей за это, – сказал Жевнеров в эфире «
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Защитник «Смолевичей» Эдуард Жевнеров рассказал о тяжелом финансовом положении команды.
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