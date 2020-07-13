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Максим Недосеков: «Все должны проголосовать, потому что это во всех интересах, а не одного человека»

14.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский легкоатлет Максим Недосеков призвал всех проголосовать на предстоящих президентских выборах.

«У нас делается все, что нужно спортсменам. Люди, которые говорят в комментариях, что это все наиграно, они могут прийти посмотреть, как мы тренируемся. У нас все идеально.

Все должны проголосовать, потому что это во всех интересах, а не одного человека», — цитирует Недосекова сайт ОНТ.

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Известный белорусский легкоатлет Максим Недосеков призвал всех проголосовать на предстоящих президентских выборах.
 
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