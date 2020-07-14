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Сульшер о голе «Саутгемптона» на 96-й минуте: «МЮ» выиграл много матчей вот так. Это футбол»
14.07.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы пропустили в худший возможный момент, но в футболе такое случается. Мы выиграли очень много матчей таким способом. Это все часть обучения этой команды.
Думаешь, что три очка у тебя уже в кармане, но, вероятно, мы их сегодня не заслужили.
Не думаю, что дело в усталости. Просто это был один из тех дней, когда мы не воспользовались своими моментами, а соперник воспользовался своими.
Мой голеностоп бы не выдержал стыка с
Мы хорошо оборонялись до этого углового. Мы разочарованы, но это футбол. Я знаю и обратные чувства», – сказал Сульшер.
Sports.ru проводил
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о ничьей с «Саутгемптоном» (2:2) в 35-м туре чемпионата Англии.«Мы пропустили в худший возможный...
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