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КХЛ. Павлович останется в минском «Динамо». Он проведет 10-й сезон в клубе
14.07.2020 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Воспитанник гродненского хоккея Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским
Для форварда это будет уже десятый сезон в КХЛ. Всего же за «Динамо» в КХЛ Павлович провел 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков. В минувшем сезоне Александр провел 52 матча, в которых набрал 11 (7+4) очков.
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Воспитанник гродненского хоккея Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским «Динамо».
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