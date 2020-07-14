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КХЛ. Павлович останется в минском «Динамо». Он проведет 10-й сезон в клубе

14.07.2020 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Воспитанник гродненского хоккея Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским «Динамо».

Для форварда это будет уже десятый сезон в КХЛ. Всего же за «Динамо» в КХЛ Павлович провел 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков. В минувшем сезоне Александр провел 52 матча, в которых набрал 11 (7+4) очков.

Кроме того, Александр Павлович регулярно вызывается в сборную Беларуси. В составе национальной сборной он четырежды ездил на чемпионат мира – за 26 матчей форвард набрал 10 (6+4) очков.

Новости белспорта, которые заставляют удивиться: что заработала АБФФ вместо миллиона евро, золотой статус Девятовского, Азаренко не идет на пенсию 

 
 
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Воспитанник гродненского хоккея Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским «Динамо».
 
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