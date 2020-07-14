КХЛ. Павлович останется в минском «Динамо». Он проведет 10-й сезон в клубе

Источник материала: Tribuna.com

Воспитанник гродненского хоккея Александр Павлович подписал однолетний контракт с минским .

Для форварда это будет уже десятый сезон в КХЛ. Всего же за «Динамо» в КХЛ Павлович провел 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков. В минувшем сезоне Александр провел 52 матча, в которых набрал 11 (7+4) очков.

Кроме того, регулярно вызывается в сборную Беларуси. В составе национальной сборной он четырежды ездил на чемпионат мира – за 26 матчей форвард набрал 10 (6+4) очков.

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