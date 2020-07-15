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«МЮ» готов продать Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо
15.07.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Клуб готов выслушать предложения по форварду
В «МЮ» надеются выручить дополнительные средства на покупку новых игроков. Тренер Оле-Гуннар Сульшер намерен осуществить перестройку в команде.
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