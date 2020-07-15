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«МЮ» готов продать Алексиса, Лингарда, Смоллинга, Далота, Джонса и Рохо

15.07.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ряд футболистов в ближайшее трансферное окно.

Клуб готов выслушать предложения по форварду Алексису Санчесу, хавбеку Джесси Лингарду и защитникам Крису Смоллингу, Филу Джонсу, Диогу Далоту и Маркосу Рохо.

В «МЮ» надеются выручить дополнительные средства на покупку новых игроков. Тренер Оле-Гуннар Сульшер намерен осуществить перестройку в команде.

Приоритетная цель норвежца – вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, однако тренер «Манчестер Юнайтед» также хотел бы подписать форварда и центрального полузащитника, если финансовая ситуация позволит сделать это.

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«Манчестер Юнайтед» готов отпустить ряд футболистов в ближайшее трансферное окно.
 
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