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ЦСКА поместил Секача в список отказов. Им интересовалось минское «Динамо»
15.07.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЦСКА поместил нападающего
Теперь в течение 48 часов любой из клубов лиги может вести с хоккеистом переговоры и заключать контракт.
В том случае, если по истечении этого срока подобных предложений не поступит, права на него сохранятся у ЦСКА, а сам хоккеист отправится в
В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Секач сыграл за
Ранее появилась информация о том, что клуб изучает варианты обмена чешского нападающего.
Сообщалось, что он отказался от перезаключения контракта со снижением зарплаты. В сезоне-2019/20 нападающий заработал 100 до млн рублей (1,41 млн долларов – Tribuna.com), применительно к новому сезону речь шла о 60 млн (850 тысяч долларов – Tribuna.com).
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ЦСКА поместил нападающего Иржи Секача в список отказов, информирует официальный сайт КХЛ.
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