ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЦСКА поместил Секача в список отказов. Им интересовалось минское «Динамо»

15.07.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

ЦСКА поместил нападающего Иржи Секача в список отказов, информирует официальный сайт КХЛ.

Теперь в течение 48 часов любой из клубов лиги может вести с хоккеистом переговоры и заключать контракт.

В том случае, если по истечении этого срока подобных предложений не поступит, права на него сохранятся у ЦСКА, а сам хоккеист отправится в ВХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Секач сыграл за ЦСКА 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

Ранее появилась информация о том, что клуб изучает варианты обмена чешского нападающего.

Сообщалось, что он отказался от перезаключения контракта со снижением зарплаты. В сезоне-2019/20 нападающий заработал 100 до млн рублей (1,41 млн долларов – Tribuna.com), применительно к новому сезону речь шла о 60 млн (850 тысяч долларов – Tribuna.com).

Ранее сообщалось, что игроком интересуется минское «Динамо».

Широчайшая линия на высшую лигуи не только! Эти кэфы приятно удивят

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦСКА поместил нападающего Иржи Секача в список отказов, информирует официальный сайт КХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хомутовский о вызове на поединок Прокопьевым Лукашенко: «Здесь нет политики. Это называется – чувство собственного достоинства»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика