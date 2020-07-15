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Чемпионат России. «Спартак» примет «Ахмат», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Крыльев»

15.07.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 29-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Ахматом», «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Зенит» примет «Оренбург».

В четверг «Локомотив» сразится с ЦСКА.

Чемпионат России

29-й тур

Урал – Арсенал Тула
Дата проведения
15 июля, 16.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Ахмат
Дата проведения
15 июля, 18.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Крылья Советов – Краснодар
Дата проведения
15 июля, 18.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зенит – Оренбург
Дата проведения
15 июля, 20.30, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Ростов
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Уфа – Динамо Москва
Дата проведения
16 июля, 18.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
16 июля, 20.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Тамбов – Сочи
Дата проведения
16 июля, 20.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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В 29-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Ахматом», «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Зенит» примет «Оренбург».
 
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