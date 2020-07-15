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Чемпионат России. «Спартак» примет «Ахмат», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Крыльев»
15.07.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 29-м туре РПЛ
В четверг
Чемпионат России
29-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат России. «Спартак» примет «Ахмат», «Зенит» против «Оренбурга», «Краснодар» в гостях у «Крыльев»
В 29-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Ахматом», «Краснодар» встретится на выезде с «Крыльями Советов», «Зенит» примет «Оренбург».
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