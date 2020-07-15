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Надежда Остапчук: «Сомневаюсь, что силовики отвернутся от Лукашенко. Им есть что терять. Повторится 2010-й год, если будет что-то»
15.07.2020 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась мнением о том, будут ли дальше поддерживать силовики действующего президента.
– Как вам кажется, есть ли шанс того, что силовики в час икс отвернутся от Лукашенко?
– Сомневаюсь. Им есть что терять. У них квартиры под копеечный процент. Получают зарплаты в три-четыре раза больше, чем работяги на заводе. Кто-то из них на завод кто-то пойдет, что ли? Сомневаюсь. Повторится 2010 год, если будет что-то, – сказала Остапчук.
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Надежда Остапчук: «Сомневаюсь, что силовики отвернутся от Лукашенко. Им есть что терять. Повторится 2010-й год, если будет что-то»
Чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук поделилась мнением о том, будут ли дальше поддерживать силовики действующего президента.
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