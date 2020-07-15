Виталий Жуковский: «Наверное, в Беларуси мы первые, кто запланировал в бюджет клуба деньги от продаж футболистов»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер объяснил, почему нападающий не перешел в «Шахтер».

– Тогда почему трансфер все-таки не случился? Неужели ему помешало высказывание Евгения Табулы?

– В современном мире есть информационный шум, который, в принципе, не должен влиять на оформление сделки. Но какой-то моментик здесь все-таки имел место. Правда, в целом тут немного другая история. В переговорах участвуют три стороны, и не так-то просто, чтобы все заинтересованные лица были удовлетворены.

Наши конкуренты в курсе, что у «Ислочи» есть определенные финансовые проблемы. В клубе бывают трехмесячные задержки зарплат, но мы стараемся их не афишировать. При этом рассчитываем на помощь партнеров и заработки от трансферов. В начале годы мы запланировали в бюджет клуба деньги от продаж футболистов. Наверное, в Беларуси мы первые, кто поступил так :).

Рассчитывали на три варианта прибыли от продажи игроков: по верхней цене, средней и нижней. Но из-за пандемии приходится работать по самой нижней стоимости. И на эти деньги от продаж рассчитывают футболисты, работники офиса и тренеры нашей академии, а также, не будем забывать, у «Ислочи» идет строительство базы, – сказал Жуковский.

«Переговоры ведутся еженедельно, просто «Шахтер» был самым настойчивым». Янсане не уехал в Солигорск, но «Ислочь» еще хочет продать форварда

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