Сборная Беларуси осталась на 87-м месте рейтинга ФИФА

Источник материала: Полымя

Сборная Беларуси занимает 87-е место в обнародованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.





За прошедшие два месяца белорусские футболисты, как и все остальные сборные планеты, не играли и поэтому остались на прежней позиции, имея 1283 очка.

Топ-10 июльского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1765 очков,

2. Франция — 1733,

3. Бразилия — 1712,

4. Англия — 1661,

5. Уругвай — 1645,

6. Хорватия — 1642,

7. Португалия — 1639,

8. Испания — 1636,

9. Аргентина — 1623,

10. Колумбия — 1622.

Следующий рейтинг ФИФА планирует опубликовать 14 августа.

Возобновление международного футбольного сезона намечено на август, когда будут доиграны клубные турниры — Лига чемпионов и Лига Европы. Национальные сборные в начале сентября начнут новый сезон матчами Лиги наций УЕФА. Белорусские футболисты под руководством Михаила Мархеля выступят в группе 4 лиги С. Там их соперниками будут команды Литвы (131-й номер рейтинга ФИФА), Албании (66) и Казахстана (118).

Источник: БелТА