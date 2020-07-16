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Фанаты брестского «Динамо» объявили о возвращении на стадион после паузы, вызванной коронавирусом
16.07.2020 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фанаты брестского «Динамо» заявили в соцсетях, что возобновляют живую поддержку команды.
«Друзья, настало время вернуться!
Начиная с 31 июля (матч против «Витебска») ждем всех на привычных домашних и гостевых секторах! Окажем команде крутейшую поддержку в оставшейся части сезона!
Blue-White Devils», — говорится в сообщении.
1 апреля фанатское движение «Blue-White Devils» объявило, что временно приостанавливает активную поддержку брестчан в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
Отметим, что приостановили поддержку большинство фанатских секторов страны.
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Фанаты брестского «Динамо» заявили в соцсетях, что возобновляют живую поддержку команды.
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