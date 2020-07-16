Кураньи о тренировках с брестским «Динамо»: «В основном, конечно, это было пиаром. У меня есть друзья в Беларуси. Один из них — Николай Шпилевский, он попросил съездить в расположение «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий немецких «Штутгарта» и «Шальке», а также московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «Прессболу» рассказал, мог ли перейти в брестское «Динамо».

- Несколько лет назад вы пару дней тренировались с брестским «Динамо». Это была чистая пиар-акция, или вопрос о контракте все же вставал?

– В основном, конечно, пиар. У меня есть друзья в вашей стране. Один из них — Николай Шпилевский, он попросил съездить в расположение «Динамо». А мне, в свою очередь, хотелось поддержать форму. О контракте речь не шла, но впечатление о команде осталось хорошее. Потренировался, пообщался с парнями.

Но тогда я прилетел на сбор в Турцию. Был ли когда-нибудь в самой Беларуси — даже не помню. Может, один раз и приезжал на какой-то матч. Но это не точно.

- Знаете, какое место заняло «Динамо» в прошлом сезоне?

– Нет, за чемпионатом Беларуси не следил. А какое? Первое? Ого, молодцы. Очень хороший результат. Кстати, помню, как в Брест приезжал Марадона. Он еще ездил там по стадиону на специальной машине, похожей на танк. Аргентинец устроил тогда большое шоу, заставившее меня улыбнуться, – сказал Кураньи.