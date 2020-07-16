17 июля брестское «Динамо» открывает фирменный биршоп «Раздевалка»

Источник материала: Tribuna.com

17 июля состоится открытие фирменного биршопа брестского «Динамо» «Раздевалка».

«Новое заведение располагается по адресу г. Брест, ул. Маяковского, д.17/2. Там вы сможете приобрести официальный мерч ФК «Динамо-Брест», билеты на домашние матчи любимой команды и, конечно же, биршоп порадует вас широким ассортиментом разливного пива самых востребованных сортов от лучших мировых производителей. «Раздевалка» открыта ежедневно с 10:00 по 22:00.

Открытие биршопа «Раздевалка» состоится уже в эту пятницу (17 июля) в 18:30.

Что вас ожидает?

– мотоцикл Диего Армандо Марадоны, который был создан для легендарного футболиста чемпионом мира по кастомайзингу Юрием Шифом.

– Бонус! С 18:30 до 21:00 Динамо-Брест гёрлз будут раздавать на ул. Советской флаеры со скидкой 20% на весь ассортимент (кроме слабоалкогольных напитков)», – сообщает клуб.