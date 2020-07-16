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Брест принимает Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике
16.07.2020 19:46 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЭто один из важнейших внутренних стартов нашей страны. Так, в метании молота победил Павел Борейша, в беге на сто метров с барьерами лучшая - чемпионка Европы Эльвира Герман. На этой же дистанции без барьеров выиграла обладательница олимпийской лицензии в Токио Кристина Тимановская. Уже 31 июля в Минске стартует чемпионат Беларуси, который из-за пандемии и закрытых границ станет главным легкоатлетическим стартом сезона, участие в нем примут лучшие легкоатлеты. А пока спортивные звезды снялись в атмосферных видеороликах с национальным колоритом. Метательница копья Татьяна Холодович сплела венок, а другой чемпион Европейских игр - прыгун в высоту Максим Недосеков - сыграл роль Дон Жуана, которому пригодились спортивные навыки.
Белорусские легкоатлетические игры на стадионе "Динамо" станут своеобразной заменой Олимпиады в Токио - она должна была пройти как раз на стыке июля и августа. За повторение медальных результатов Рио-2016 спортсмены получат солидные призовые. Семь тысяч рублей - золото, пять - серебро и две с половиной тысячи - за повторение бронзовых секунд или сантиметров.
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Это один из важнейших внутренних стартов нашей страны. Так, в метании молота победил Павел Борейша, в беге на сто метров с барьерами лучшая - чемпионка Европы...
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