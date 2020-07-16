Российский нападающий Горбунов подписал пробный контракт с «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Российский нападающий Роман Горбунов подписал пробный контракт с минским «Динамо».

С 2013 по 2016 год Горбунов играл за «Ракету» из Сарова и «Чайку» из Нижнего Новгорода в МХЛ. Сезон 2016/17 провел в «Сарове» из ВХЛ: 45 матчей, 15 очков (3+12). В следующем сезоне результативность повысилась: 49 матчей, 25 (11+14) очков. Плюс 5 игр в плей-офф и 4 (4+0) балла.

Сезон 2018/19 Горбунов провел в солигорском «Шахтере». В составе «горняков» россиянин набрал 39 (17+22) очков в 55 матчах экстралиги. В плей-офф Роман набирал один результативный балл (даже чуть больше) в среднем за матч: 17 игр, 18 (5+13) очков.

Летом 2019-го Горбунов вернулся в ВХЛ в тюменский «Рубин». В составе тюменцев нападающий провел 48 игр в регулярке, набрал 25 (12+13) очков, в плей-офф вновь активизировался: 10 игр, 9 (1+8) баллов.