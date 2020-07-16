ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Российский нападающий Горбунов подписал пробный контракт с «Динамо»

16.07.2020 19:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Российский нападающий Роман Горбунов подписал пробный контракт с минским «Динамо».

С 2013 по 2016 год Горбунов играл за «Ракету» из Сарова и «Чайку» из Нижнего Новгорода в МХЛ. Сезон 2016/17 провел в «Сарове» из ВХЛ: 45 матчей, 15 очков (3+12). В следующем сезоне результативность повысилась: 49 матчей, 25 (11+14) очков. Плюс 5 игр в плей-офф и 4 (4+0) балла.

Сезон 2018/19 Горбунов провел в солигорском «Шахтере». В составе «горняков» россиянин набрал 39 (17+22) очков в 55 матчах экстралиги. В плей-офф Роман набирал один результативный балл (даже чуть больше) в среднем за матч: 17 игр, 18 (5+13) очков.

Летом 2019-го Горбунов вернулся в ВХЛ в тюменский «Рубин». В составе тюменцев нападающий провел 48 игр в регулярке, набрал 25 (12+13) очков, в плей-офф вновь активизировался: 10 игр, 9 (1+8) баллов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский нападающий Роман Горбунов подписал пробный контракт с минским «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Шкурдай впервые в истории белорусского плавания преодолела 100 метров баттерфляем быстрее 57 секунд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика