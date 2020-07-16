Спунер подпишет контракт с минским «Динамо» на год

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Райан Супнер останется в минском «Динамо» .

Канадец подпишет новый контракт с клубом из Беларуси сроком на один год, сообщает Sport24.

Ключевую работу по сохранению одного из лидеров в команде должен проделать генеральный директор минчан Дмитрий Басков.

В минувшем сезоне 28-летний Спунер набрал 37 (10+27) очков при полезности «-31» в 43 матчах чемпионата КХЛ .