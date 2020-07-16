|
Спунер подпишет контракт с минским «Динамо» на год
17.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Канадец подпишет новый контракт с клубом из Беларуси сроком на один год, сообщает Sport24.
Ключевую работу по сохранению одного из лидеров в команде должен проделать генеральный директор минчан Дмитрий Басков.
В минувшем сезоне 28-летний Спунер набрал 37 (10+27) очков при полезности «-31» в 43 матчах чемпионата
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Райан Супнер останется в минском «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)