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Игорь Ковалевич: «Есть ли в белорусском футболе геи? Я вам не скажу. Может и есть. Главное, чтоб человек был порядочным»
17.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, можно ли тренеру обходиться без мата, а также, есть ли в белорусском футболе геи.
- Футбольный тренер может обойтись без мата?
– Нет. Ну как он обойдется без мата? :) Доходчивее это все.
- Футболисты обижаются за то, что вы на них ругаетесь?
– Я не ругаюсь без дела. По делу. Сейчас куча статистики, которую ты можешь привести, если у кого-то какие-то сомнения. Все должно быть объективно.
- Приходилось бить футболистов?
– Когда-то бил Букаткина газетой. В трубочку свернул. Парень хороший, но там было недоразумение.
- А вас как футболисты называют?
– Кова за глаза называют.
- Не обижаетесь?
– Неа.
- Задевают обидные слова с трибун?
– На дураков как можно обижаться? Понятно, что бывает команда плохо играет. А бывает, что просто эти… У нас есть такая белорусская болезнь – жаба. Кого-то душит жаба, кого-то… За столько лет привыкаешь, что кто-то может что-то сказать. Иногда отвечаю, всякое бывает.
- В белорусском футболе есть геи?
– Я вам не скажу. Может и есть. Главное, чтоб человек был порядочным. Я к этому очень ровно отношусь.
- Почему белорусские футболисты много пьют?
– Все футболисты пьют. И в Англии пьют. Нельзя сказать, что только белорусские пьют. Вообще, футболист футболисту рознь, пьянка пьянке рознь. Весь мир пьет.
- Вы позволяете своим игрокам выпить после матча?
– Думаю, они в состоянии выпить 2-3 баночки. Ничего страшного в этом нет. Спросите Сашу Глеба. Колу не разрешаю пить, а пиво… Восстанавливается кислотно-щелочной баланс, – сказал Ковалевич.
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Игорь Ковалевич: «Есть ли в белорусском футболе геи? Я вам не скажу. Может и есть. Главное, чтоб человек был порядочным»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, можно ли тренеру обходиться без мата, а также, есть ли в белорусском футболе геи.
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