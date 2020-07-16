Игорь Ковалевич: «Есть ли в белорусском футболе геи? Я вам не скажу. Может и есть. Главное, чтоб человек был порядочным»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал, можно ли тренеру обходиться без мата, а также, есть ли в белорусском футболе геи.

- Футбольный тренер может обойтись без мата?

– Нет. Ну как он обойдется без мата? :) Доходчивее это все.

- Футболисты обижаются за то, что вы на них ругаетесь?

– Я не ругаюсь без дела. По делу. Сейчас куча статистики, которую ты можешь привести, если у кого-то какие-то сомнения. Все должно быть объективно.

- Приходилось бить футболистов?

– Когда-то бил Букаткина газетой. В трубочку свернул. Парень хороший, но там было недоразумение.

- А вас как футболисты называют?

– Кова за глаза называют.

- Не обижаетесь?

– Неа.

- Задевают обидные слова с трибун?

– На дураков как можно обижаться? Понятно, что бывает команда плохо играет. А бывает, что просто эти… У нас есть такая белорусская болезнь – жаба. Кого-то душит жаба, кого-то… За столько лет привыкаешь, что кто-то может что-то сказать. Иногда отвечаю, всякое бывает.

- В белорусском футболе есть геи?

– Я вам не скажу. Может и есть. Главное, чтоб человек был порядочным. Я к этому очень ровно отношусь.

- Почему белорусские футболисты много пьют?

– Все футболисты пьют. И в Англии пьют. Нельзя сказать, что только белорусские пьют. Вообще, футболист футболисту рознь, пьянка пьянке рознь. Весь мир пьет.

- Вы позволяете своим игрокам выпить после матча?

– Думаю, они в состоянии выпить 2-3 баночки. Ничего страшного в этом нет. Спросите Сашу Глеба. Колу не разрешаю пить, а пиво… Восстанавливается кислотно-щелочной баланс, – сказал Ковалевич.