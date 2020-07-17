Валерий Исаев: «Витебские ######## крадут мячи у детей и волокут их на рынок»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев раскритиковал АБФФ.

«Помогу в продвижении бренда АБФФ.

Утро, Витебск, Смоленский рынок, контейнер барыги-продавца. Мячи с логотипом АБФФ в ассортименте.

Думаю, что эти мячи предназначались для деток в спортивных и средних школах. Вся кадровая политика АБФФ в регионах в этом контейнере. Местные ######## [чрезмерно услужливые люди] крадут мячи у детей и волокут их на рынок. Тут главное массовость», – написал Исаев в своем Facebook.

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Фото: Facebook Валерия Исаева