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Валерий Исаев: «Витебские ######## крадут мячи у детей и волокут их на рынок»
17.07.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский агент
«Помогу в продвижении бренда АБФФ.
Утро, Витебск, Смоленский рынок, контейнер барыги-продавца. Мячи с логотипом
Думаю, что эти мячи предназначались для деток в спортивных и средних школах. Вся кадровая политика АБФФ в регионах в этом контейнере. Местные ######## [чрезмерно услужливые люди] крадут мячи у детей и волокут их на рынок. Тут главное массовость», – написал Исаев в своем
Фото: Facebook Валерия Исаева
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Белорусский агент Валерий Исаев раскритиковал АБФФ.
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