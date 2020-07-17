ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Валерий Исаев: «Витебские ######## крадут мячи у детей и волокут их на рынок»

17.07.2020 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев раскритиковал АБФФ.

«Помогу в продвижении бренда АБФФ.

Утро, Витебск, Смоленский рынок, контейнер барыги-продавца. Мячи с логотипом АБФФ в ассортименте.

Думаю, что эти мячи предназначались для деток в спортивных и средних школах. Вся кадровая политика АБФФ в регионах в этом контейнере. Местные ######## [чрезмерно услужливые люди] крадут мячи у детей и волокут их на рынок. Тут главное массовость», – написал Исаев в своем Facebook.

«Энергетик-БГУ» не проиграет БАТЭ – кэф почти 3! Если что, здесь первая бесплатная ставка⚽

Валерий Исаев: «Витебские ######## крадут мячи у детей и волокут их на рынок»

Валерий Исаев: «Витебские ######## крадут мячи у детей и волокут их на рынок»

Фото: Facebook Валерия Исаева

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев раскритиковал АБФФ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
АБФФ провела разъяснительную беседу с футболистками «Минска», которые просили проверить пол одного из игроков лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика